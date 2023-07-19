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Минюст США предъявил Трампу обвинения по трем пунктам дела о штурме Капитолия

Анастасия Бобылева
19:09 19.07.2023
Согласно этим обвинениям, Трамп участвовал в сговоре с целью обмана и пытался оказать влияние на свидетелей.
Минюст США предъявил Трампу обвинения по трем пунктам дела о штурме Капитолия
© Фото: Aaron Schwartz, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министерство юстиции США предъявило обвинения бывшему американскому лидеру Дональду Трампу по трем пунктам в деле о штурме Капитолия в январе 2021  года. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на документ Минюста.

Согласно новым обвинениям, Трамп участвовал в сговоре с целью обмана и пытался оказать влияние на свидетелей. Также он подозревается в умышленном поражении в правах под видом соблюдения закона.

Сам экс-президент заявил, что ему грозит арест. По словам Трампа, информацию об этом он получил от прокурора Джека Смита, который прислал ему письмо.

«Джек Смит, прокурор министерства юстиции Джо Байдена, отправил письмо, утверждая, что я являюсь целью расследования высокого жюри по 6 января, и дал мне четыре дня на дачу показаний высокому жюри, что почти всегда означает арест и обвинение», - передает издание его слова.

Штурм Капитолия состоялся 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа ворвались в здание и устроили погром.

Ранее суд в США вынес рекордный приговор по делу о штурме Капитолия. Как пишет The Washington Post, 49-летнего жителя Пенсильвании Питера Шварца приговорили к 14 годам лишения свободы.

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