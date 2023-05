В стране и мире WP: суд в США вынес рекордный приговор по делу о штурме Капитолия в 2021 году Максим Крюков На заседании судья Амит Мехта назвал 49-летнего жителя Пенсильвании Питера Шварца «солдатом на передовой, выступившим против демократии». © Фото: US House of Representatives Jan., Keystone Press Agency, GlobalLookPress Читайте нас на: Гражданина Соединенных Штатов Америки, который участвовал в штурме Капитолия в январе 2021 года, приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом пишет американская газета The Washington Post. Как отмечает издание, это самый большой срок по этому делу на данный момент. Уточняется, что во время демонстраций 49-летний житель штата Пенсильвания Питер Шварц применил перцовый баллончик против сотрудников правоохранительных органов и бросил в их сторону металлический стул. После содеянного мужчина, по информации WP, хвастался перед знакомыми, что «поднял бунт, бросив первый стул» и смог «украсть» у стражей порядка перцовые баллончики и применил против них же самих. На заседании суда американец заявил, что «искренне сожалеет об ущербе, который 6 января нанесло стольким людям и их жизни», однако судья Амит Мехта не поверил ему и во время вынесения приговора назвал подсудимого «солдатом на передовой, выступившим против демократии». В декабре прошлого года суд присяжных признал Шварца виновным по четырем уголовным статьям, в числе которых нападение на сотрудников полиции и препятствование подсчету голосов на выборах президента страны 2020 года. Сторона обвинения призывала приговорить мужчину к 24 годам тюремного заключения. Адвокат Шварца в свою очередь заявил, что данная мера «придала бы убедительности всем тем, кто считает это политическим преследованием». Шестого января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который в то время был главой Белого дома, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов президента Соединенных Штатов, на которых победу одержал Джо Байден. Экспертное мнение и аналитика