В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пушилин сообщил о массированном обстреле центра Донецка украинскими националистами

Владимир Рубанов
23:50 25.07.2023
В общей сложности по городу было выпущено 169 боеприпасов реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, сообщил врио главы ДНР.
Пушилин сообщил о массированном обстреле центра Донецка украинскими националистами
© Фото: Tsitsagi Nikitanews.ru, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Массированную хаотичную атаку на центр Донецка устроили 25 июля украинские националисты, сообщил в своемTelegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в разгар дня густонаселенная часть города оказалась под обстрелом 155-миллиметровых орудий боевиков.

Пострадали четыре человека в Старомихайловке, Горловке и Куйбышевском районе Донецка, у них ранения разной степени тяжести.

В общей сложности по городу было выпущено 169 боеприпасов реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, сообщил Пушилин.

В результате массированного удара повреждено остекление в многоквартирных домах, 17 жилых домостроений в Ворошиловском, Киевском, Петровском, Куйбышевском районах столицы ДНР, Старомихайловке. Боеприпасы попали в автобусы и гражданские автомобили.

Обстрелами повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, в том числе спорткомплекс «Олимпийский» и трамвайно-троллейбусное управление №1 в Киевском районе - там выведены из строя 10 троллейбусов.

Ранее сообщалось, что после обстрела в Донецке загорелась крыша спорткомплекса. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщают о ежедневных обстрелах республики и ее столицы. На минувшей неделе в результате обстрела со стороны националистов погибла женщина.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:46 В стране и мире
США передадут Украине новый пакет помощи на $400 млн со снарядами для NASAMS и HIMARS
18:48 В стране и мире
Ушаков: зерновая сделка приостановлена, а не свернута
18:06 В стране и мире
Видео
Путин констатировал рост зарплат двузначными темпами впервые с 2018 года
15:21 В стране и мире
Госдума в III чтении приняла поправки о запрете выезда из РФ со дня направления повестки военкомата
14:42 В стране и мире
Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат
Популярное
TMZ: у сына баскетболиста Леброна Джеймса остановилось сердце
NYP: овчарка Байдена покусала семь сотрудников Секретной службы за последние четыре месяца
Маск рассказал, что «твиты» теперь будут называться «иксами»
Видео
На греческом острове Эвбея в момент тушения огня рухнул пожарный самолет
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.