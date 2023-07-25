Пушилин сообщил о массированном обстреле центра Донецка украинскими националистами

В общей сложности по городу было выпущено 169 боеприпасов реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, сообщил врио главы ДНР.

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Массированную хаотичную атаку на центр Донецка устроили 25 июля украинские националисты, сообщил в своемTelegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, в разгар дня густонаселенная часть города оказалась под обстрелом 155-миллиметровых орудий боевиков.

Пострадали четыре человека в Старомихайловке, Горловке и Куйбышевском районе Донецка, у них ранения разной степени тяжести.

В общей сложности по городу было выпущено 169 боеприпасов реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, сообщил Пушилин.

В результате массированного удара повреждено остекление в многоквартирных домах, 17 жилых домостроений в Ворошиловском, Киевском, Петровском, Куйбышевском районах столицы ДНР, Старомихайловке. Боеприпасы попали в автобусы и гражданские автомобили.

Обстрелами повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, в том числе спорткомплекс «Олимпийский» и трамвайно-троллейбусное управление №1 в Киевском районе - там выведены из строя 10 троллейбусов.

Ранее сообщалось, что после обстрела в Донецке загорелась крыша спорткомплекса. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сообщают о ежедневных обстрелах республики и ее столицы. На минувшей неделе в результате обстрела со стороны националистов погибла женщина.