В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за украинского обстрела

Украинские боевики обстреляли сегодня Киевский район Донецка. В результате зафиксированы попадания возле больницы, один снаряд попал в квартиру дома.

© Видео: Юрий МАРТЫНОВ, Telegram © Фото: Юрий МАРТЫНОВ, Telegram

В результате обстрела Киевского района Донецка загорелась крыша спортивного комплекса, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. На записи, опубликованной в Сети, видны последствия удара.

Ранее Кулемзин сообщил об обстреле города украинскими боевиками. Зафиксировано попадание снаряда в квартиру. В одном из жилых домов выбиты стекла. Под удар со стороны киевских формирований также попала территория возле больницы. Временно приостановлено движение ряда троллейбусов и автобусов из соображений безопасности.

На днях украинские националисты впервые применили в ЛНР кассетные боеприпасы иностранного производства, нанеся удар по Золотаревке.