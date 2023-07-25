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В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за украинского обстрела

Андрей Аркадьев
14:23 25.07.2023
Украинские боевики обстреляли сегодня Киевский район Донецка. В результате зафиксированы попадания возле больницы, один снаряд попал в квартиру дома.
© Видео: Юрий МАРТЫНОВ, Telegram © Фото: Юрий МАРТЫНОВ, Telegram
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В результате обстрела Киевского района Донецка загорелась крыша спортивного комплекса, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. На записи, опубликованной в Сети, видны последствия удара.

Ранее Кулемзин сообщил об обстреле города украинскими боевиками. Зафиксировано попадание снаряда в квартиру. В одном из жилых домов выбиты стекла. Под удар со стороны киевских формирований также попала территория возле больницы. Временно приостановлено движение ряда троллейбусов и автобусов из соображений безопасности.

На днях украинские националисты впервые применили в ЛНР кассетные боеприпасы иностранного производства, нанеся удар по Золотаревке.

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