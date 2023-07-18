Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели женщины при обстреле города украинскими боевиками
Женщина погибла при обстреле Кировского района Донецка.
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости
В Донецке погибла женщина из-за обстрела города украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«В результате варварского обстрела Кировского района по ул. Абакумова погибла женщина 1959 г. р.», - написал Кулемзин.
По информации СЦКК ДНР с 12:45 мск до 13:10 по Кировскому району Донецка было выпущено более 20 снарядов калибра 155 миллиметров.
Утром 18 июля за один час и десять минут по Донецку и Ясиноватой украинские боевики выпустили 28 снарядов «натовского» калибра.