Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели женщины при обстреле города украинскими боевиками

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В Донецке погибла женщина из-за обстрела города украинскими боевиками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«В результате варварского обстрела Кировского района по ул. Абакумова погибла женщина 1959 г. р.», - написал Кулемзин.

По информации СЦКК ДНР с 12:45 мск до 13:10 по Кировскому району Донецка было выпущено более 20 снарядов калибра 155 миллиметров.

Утром 18 июля за один час и десять минут по Донецку и Ясиноватой украинские боевики выпустили 28 снарядов «натовского» калибра.