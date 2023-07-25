«Чёрный день для израильской демократии»: как страна реагирует на судебную реформу

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«Чёрный день для израильской демократии» – с такими заголовками сегодня утром вышли ведущие газеты страны. Черный цвет на первой полосе. Ниже подпись: «Локомотив Израиля не сдаётся». Её оставили и оплатили, как отмечает Jerusalem Post, представители IT-отрасли – в знак протеста против судебной реформы. Второй день на улицах скандируют лозунги «Демократия или восстание».

Настоящий хаос - во всех крупных городах. Ночь тоже выдалась неспокойной: горящие покрышки, перевернутые автомобили, стрельба и десятки раненых. Недалеко от города Кфар-Сава машина въехала в толпу демонстрантов – серьёзно пострадали три человека.

Всеобщей забастовкой угрожают профсоюзы, резервисты намерены отказаться от добровольческой службы в армии. А Ряд больниц и врачей Израиля уже приостановили работу на 24 часа и перешли в так называемый "режим Шаббат" - график выходного дня. Задержаны полсотни человек.

Протестующие уверены, реформа приведет к снижению судебного контроля за решениями правительства, а суды - потеряют независимость.

«Политическая ситуация в Израиле такова, что есть лидер, у которого проблемы с законом, на нём висят дела, и он хочет перевернуть всю систему и превратить Израиль из демократии в диктатуру. На это граждане Израиля -- всех национальностей, со всей страны -- говорят ему «Нет!» Мы не дадим этому случиться!», - говорит Ниран, протестующий.

Противники уже заявили, что будут оспаривать новый закон, а лидер оппозиции Яир Лапид, считает, государство - на грани краха.

«Эти экстремисты обнимаются, позируют на камеру, празднуя разрушение единства нашего народа. Они празднуют момент, когда им удалось отправить на свалку истории всё, что соединяет нас», - комментирует Лапид.

О проведении непопулярной реформы в Израиле, где нет конституции, а Верховный суд определяет законность решений правительства, кабинет Нетаньяху объявил в марте. Сразу же после того, как премьер в третий раз возглавил правительство. Тогда же под давлением общественности Нетаньяху согласился отложить реформу и пошел на переговоры с оппозицией. Теперь же он вновь возвращается к законопроекту.

«Сегодня мы предприняли необходимый демократический шаг, направленный на восстановление баланса между ветвями власти, который был на протяжении 50 лет», - выразил позицию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Страны Евросоюза и Великобритания, напротив же, выразили озабоченность по поводу «недемократических шагов» Тель-Авива. В несвойственной себе манере решение союзника осудили и в Вашингтоне, назвав его неудачным. И следом же на брифинге пресс-секретарь Белого Дома Карин Жан-Пьер поспешила заявить о «железобетонных» отношениях двух стран.

«Президент Байден многие десятилетия был другом Израиля и остаётся им, для него это глубоко личные отношения. Мы продолжим работать с нашими израильскими партнерами, чтобы упрочить особую связь между нами», - сказала Жан-Пьер.

При этом сам же президент США Джо Байден накануне призывал Нетаньяху не спешить с проведением реформы, которая может расколоть общество. Тель-Авив и Вашингтон и без того переживают напряженный период.

«Похоже, что нынешний проект реформы судебной системы только усиливает разделение, а не преодолевает его. Учитывая все те угрозы и вызовы, с которыми сталкивается сейчас Израиль, не вижу смысла спешить с этой реформой: всё внимание должно быть на достижении единства и поиске консенсуса", - отметил Байден.

Но боясь потерять поддержку главной правой партии страны, Нетаньяху вновь возвращается к реформе. Ведь если коалиция развалится, то он может потерять власть, и не исключено, что окажется перед судом – премьер проходит сразу по трем уголовным делам.

«Идет борьба между личными интересами правительства и депутатов, а также ломание всей юридической и законодательной системы Израиля. Потому что над правительством нет инстанции, чтобы его контролировать», - попытался объяснить ситуацию эксперт по национальной безопасности и международным отношениям Тель-Авивского университета.

В тоже время, протестующие и оппозиция Израиля готовы идти до конца. Компромиссов не потерпят, а с улиц уйдут, только когда судебную реформу полностью отменят.