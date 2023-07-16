На митинг против судебной реформы в Тель-Авиве вышли 150 тысяч человек

Организаторы протестов заявили, что на улицы по всему Израилю вышло порядка 400 тысяч человек.

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В минувшую субботу на улице Каплан в центре Тель-Авива на митинг против судебной реформы собралось около 150 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Crowd Solutions, изучающую поведение толпы на массовых мероприятиях.

Организаторы протестов отмечают, что на улицы по всему Израилю вышло порядка 400 тысяч человек. Митинги проходят с января этого года каждую неделю.

Демонстранты недовольны тем, что, по их мнению, Израиль под руководством Биньямина Нетаньяху и его крайне правых союзников по коалиции превращается в авторитарное государство.

Негодование вызвала реформа, направленная на сокращение прерогатив Верховного суда. Так, например, она отменяет возможность выносить решения о «разумности» действий правительства.

Напомним, накануне Биньямина Нетаньяху госпитализировали в больницу Шиба, недалеко от Тель-Авива, по причине плохого самочувствия на фоне обезвоживания и долгого нахождения на солнце «без воды и головного убора».