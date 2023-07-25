США передадут Украине новый пакет помощи на $400 млн со снарядами для NASAMS и HIMARS

Пентагон сообщил о решении направить Украине дополнительный пакет помощи: в него также войдут боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

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Пентагон США объявил о готовности направить Украине очередной транш на сумму 400 млн долларов. Он включает в себя боеприпасы для зенитно-ракетной системы NASAMS и реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в понедельник сообщили в Associated Press.

«Администрация Байдена направляет Украине дополнительную военную помощь на сумму до 400 миллионов долларов, в том числе различные боеприпасы для передовых систем ПВО и несколько разведывательных беспилотников Hornet», - сообщили в издании.

Напомним, сегодня днем стало известно о передаче Евросоюзом 1,5 млрд евро Киеву на восстановление инфраструктуры.

Ранее 20 июля в США подтвердили информацию о том, что Украина получила кассетные боеприпасы, направленные Вашингтоном и другими странами Запада, Они уже применяются украинскими боевиками в зоне спецоперации.