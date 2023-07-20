В США подтвердили, что кассетные боеприпасы доставлены на Украину и применяются на поле боя

Представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что кассетные боеприпасы доставлены на Украину и уже применяются в ходе боевых действий.

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Кассетные боеприпасы уже доставили на Украину. Соответствующую информацию подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге. Данный тип вооружений уже применяется украинскими боевиками в зоне спецоперации.

Ранее издание New York Times сообщило, что в переданных кассетных боеприпасах имеется высокий процент брака. По данным газеты, эти модели срабатывают не сразу в 14% случаев. Кроме того, они несут опасность мирному населению, которое вернется на местность после завершения боевых действий.

В российском МИД поставки этого вооружения назвали жестом отчаяния и свидетельством бессилия. Вашингтон будет нести ответственность за всех погибших из-за них мирных жителей, в том числе детей.