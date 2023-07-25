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Иноагенты, призывной возраст и народное ополчение: каковы итоги предпоследнего дня Весенней сессии ГД

Елизавета Кондрикова
20:23 25.07.2023
В Госдуме завершился очередной день Весенней сессии, было рассмотрено более 60 вопросов по 18 законопроектам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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Главной интригой предпоследнего дня Весенней сессии Госдумы были цифры. 21-30, или всё-таки 18-30? Речь о новых возрастных рамках призыва на срочную службу. По действующему много десятков лет закону, повестки в нашей стране могли получить мужчины в возрасте от 18-ти до 27-ми лет. Во время обсуждения законопроекта, парламентарии предлагали постепенное повышение. И вот сегодня депутаты утвердили новые границы, оставив нижний порог призыва на 18-ти, и повысив верхний до 30-ти лет. Постановление вступит в силу с 1-го января будущего года.

«Мы считаем, что возраст должен быть для всех с 21 до 30 лет. А если, как авторы говорят, ребята прям хотят в 18 лет идти служить, если кто хочет, ради Бога, пускай идут добровольно, но не по закону, который обязывает всех», - прокомментировал депутат Госдумы Сергей Миронов.

Его коллега Леонид Слуцкий также добавил, что изначально речь шла не о расширении возрастных рамок, а о смещении диапазона на период с 21 до 30 лет. И отметил, что гражданами подобные введения изменений в последний момент могут рассматриваться как попытка ввести их в заблуждение.

Закон тем не менее был принят, и теперь мужчины призывного возраста с момента направления им повестки, в том числе, по месту работы или учебы не вправе покидать территорию России. Призывникам также запрещается выезжать из страны  со дня, когда такая повестка размещена в реестре врученных повесток. Кроме того, сегодня принят законопроект о введение штрафа до 30 000 рублей за неявку по повестке в военкомат.  Так же сразу во втором и третьем чтении принят законопроект о продлении срока задержания подозреваемого в особо тяжких преступлениях при объявлении военного положения до 30-ти суток. Важный шаг сделан в упрощении госзакупок в интересах Министерства обороны. Так называемые «малые закупки» требующие срочного решения боевой задачи в зоне проведения Спецоперации, теперь могут обходиться без длительной процедуры заключения госконтракта.

Одновременно с этим ужесточились и законы об иноагентах.

 «Мы провели большую работу по защите суверенитета и невмешательства в наши внутренние дела, предусмотрев дополнительное обременение, запреты для иностранных агентов, а также для тех, кто им помогает вмешиваться в наши дела. Мы не допустим, чтобы иноагенты, финансируемые за границей, вмешивались в наши внутренние дела», - сказал Василий Пискарёв, председатель комитета ГД Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции.

Ещё один важный законопроект, обсуждавшийся сегодня - создании правовой базы для организации в приграничных с Украиной регионах народного ополчения, которое будет иметь право, в том числе, пользоваться огнестрельным оружием.

Всего же сегодня депутаты рассмотрели более 60-ти вопросов по 18-ти законопроектам, в числе которых федеральный закон о связи и ответственность за оборот табачных изделий без лицензии, нарушения правил парковки и обеспечение медицинскими работниками малонаселённые города России, закон об утилизации и переработки отходов и мусора,  и многое-многое другое.

Завтра депутаты соберутся на заключительное заседание Весенней сессии и уйдут на каникулы, для них скорее номинальные, так как уже в сентябре запланированы довыборы сразу в нескольких, в том числе и новых регионах России, а значит межпартийная борьба за голоса избирателей станет для депутатов основным наполнением отпуска до начала Осенней сессии Государственной думы.

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