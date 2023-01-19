Правительство РФ утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иноагентов

Утвержденное Правительством РФ положение состоит из 58 пунктов и имеет четыре раздела.

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Правительство Российской Федерации утвердило положение о государственном контроле за деятельностью иностранных агентов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В положении кабинета министров РФ насчитывается 58 пунктов и четыре раздела.

В документе указывается, что задачами государственного контроля являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства об иностранных агентах.



Ранее Правительство России поддержало предложенный Министерством финансов законопроект о передаче конфискованных товаров легкой промышленности Минобороны РФ и МЧС РФ. Сообщалось, что целью принятие такого документа является использование конфискованных товаров по прямому назначению в сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации.

До этого Министерство юстиции России собрало всех иностранных агентов в единый список. В общем реестре ведомства будут указываться все необходимые данные об иноагенте, а также основания, по которому они приобрели данный статус.