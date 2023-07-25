Суд поместил под домашний арест инженера, обслуживающего ТЦ «Времена года»

Суд отказал в заключении инженера Боткина под стражу, его отправили под домашний арест.

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По сообщениям пресс-службы Пресненского районного суда города Москвы, главному инженеру, обслуживающему ТЦ «Времена года», Евгению Боткину была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он продлится до 24 сентября 2023 года.

«Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства органа следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в пресс-службе.

Сегодня днем инженера доставили в суд, ему грозило до семи лет лишения свободы. Он обвинялся в нарушении требований безопасности после гибели четырех людей в торговом центре.

Напомним, 22 июля в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой. Жертвами ЧП стали четыре человека.