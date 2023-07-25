У ТЦ «Времена года», где произошел прорыв трубы, снова работают следователи

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Заднюю дверь в торговый центр «Времена года» перекрыли, у здания находятся автомобили следственного комитета, соответствующие кадры оказались в распоряжении «Звезды».

Ранее Telegram-канал Shot передавал, что правоохранителям нужно изъять фрагмент лопнувшей трубы, а вызов спасателей на место связан с критической концентрацией аммиака в воздухе внутри ТЦ. Однако людей со спецообрудованием около здания нет, отмечает наш корреспондент.

Ранее стало известно, что главного инженера компании, обслуживающей «Времена года», доставили в суд. Сегодня будет рассмотрен вопрос о его аресте. Есть и другие фигуранты дела, однако на данный момент лица не установлены.

Напомним, в минувшую субботу, 22 июля, в торговом центре на Кутузовском проспекте произошел прорыв трубы с горячей водой, жертвами этого происшествия стали четыре человека.