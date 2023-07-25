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МО РФ: российские войска продвинулись в районе Серебрянского Лесничества на 1,5 километра на Краснолиманском направлении

17:07 25.07.2023
Успеха достигли подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщает о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении. 

«В районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку», - заявили в МО РФ. 

Уточняется, что российские бойцы действовали грамотно и слаженно, в результате они продвинулись на 1,5 километра в глубину вражеской обороны. Кроме этого, на Краснолиманском направлении был освобожден населенный пункт Сергеевка

Также российские войска уничтожили украинские склады с вооружением, боеприпасами и военной техникой производства западных стран. Склады взлетели на воздух в Житомирской области. 

Помимо этого, в российском оборонном ведомстве сообщили о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников, он находился в Черкасской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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