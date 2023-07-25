В МО РФ сообщили об уничтожении складов вооружения и военной техники из западных стран в Житомирской области
Минобороны России заявило об уничтожении украинских складов боеприпасов, вооружения и военной техники из западных стран.
«В районе населенного пункта Чуднов Житомирской области уничтожены склады боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных на Украину из западных стран», - говорится в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции.
Также, поражены пункты управления трех украинских бригад в ДНР.
В российском оборонном ведомстве сообщили и о поражении пункта временной дислокации наемников в Черкасской области в районе села Вязовок.
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили восемь украинских атак. Суточные потери украинской стороны только в личном составе превысили 280 человек. Также уничтожено немало техники противника, включая три танка, польскую САУ Krab, две советские буксируемые гаубицы «Мста-Б», три САУ «Гвоздика» и американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-36.
Также в Минобороны сообщили об освобождении Сергеевки на Краснолиманском направлении и продвижении наших войск в этом районе.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.