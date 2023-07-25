В МО РФ сообщили об освобождении населенного пункта Сергеевка на Краснолиманском направлении

Сергеевка была освобождена подразделениями 15-й бригады под командованием подполковника Буйлова.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает, что на Краснолиманском направлении был освобожден населенный пункт Сергеевка.

«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», - говорится в сегодняшней сводке российского оборонного ведомства.

Общее продвижение российских войск составило до четырех километров по фронту и до двух километров в глубину.

В районе Серебрянского Лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка под командованием гвардии полковника Васильева, отразили украинскую атаку. Российские бойцы нанесли противнику огневое поражение, перешли в контратаку и продвинулись на 1,5 километров в глубину обороны врага.

В Житомирской области в районе населенного пункта Чуднов уничтожены склады боеприпасов и техники, поставленные украинской стороне западными странами в рамках военной помощи. Также в Минобороны сообщили о поражении пункта временной дислокации наемников в Черкасской области в районе села Вязовок.

Суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 190 человек. Помимо живой силы, уничтожены несколько единиц военной техники, включая американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.