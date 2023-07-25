В МО РФ сообщили об отражении атак врага в районе Клещеевки и еще 4 населенных пунктов на Донецком направлении
В МО РФ сообщили об успешном отражении восьми украинских атак на Донецком направлении - они пришлись на пять населенных пунктов.
«На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии успешно отражены восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, Зайцево, Первомайское, Марьинка и Клещеевка Донецкой народной республики», - отметили в Минобороны России.
Кроме этого, в российском военном ведомстве сообщили об освобождении населенного пункта Сергеевка на Краснолиманском направлении. Это произошло благодаря действиям подразделений 15-й мотострелковой бригады, которыми командовал подполковник Буйлов.
Также сообщается о поражении пункта временной дислокации иностранных наемников, который находился в Черкасской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.