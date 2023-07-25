В стране и мире Патрушев заявил, что к переговорам по Украине надо побуждать западных союзников Киева Ян Брацкий По мнению секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий коллективного Запада. © Фото: MFA Russia, Global Look Press Читайте нас на: Москва готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта, но побуждать Киев к переговорам должны его западные союзники. Такого мнения придерживается секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. «Ситуация вокруг Украины является ярким примером деструктивных действий западников. Ценим понимание причин проведения специальной военной операции и взвешенную оценку происходящих событий со стороны наших партнеров по БРИКС», - подчеркнул секретарь Совбеза на совещании в южноафриканском Йоханнесбурге высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. В настоящий момент переговоры России и Украины невозможны из-за позиции киевских властей, напомнила «Российская газета». В начале октября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский законодательно запретил переговоры с Владимиром Путиным, утвердив соответствующее решение СНБО. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит предпосылок для диалога с Украиной. При этом, Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров при учете Киевом сложившихся на земле реалий. Экспертное мнение и аналитика