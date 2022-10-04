Зеленский утвердил решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что при затягивании начала диалога договориться будет сложнее.

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном сайте офиса украинского президента.

«Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», - говорится в документе.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от прямого диалога с Киевом, однако при затягивании процесса договориться будет сложнее. Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к переговорному процессу.

В мае в МИД РФ заявляли, что переговоры на паузу поставили украинские партнеры, Россия, в свою очередь, готова их продолжать. В Кремле между тем отметили, что у Киева полностью отсутствует желание продолжать переговорный процесс.