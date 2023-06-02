В стране и мире В Кремле заявили об отсутствии предпосылок для диалога с Украиной Андрей Аркадьев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости мирных переговоров. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для диалога с Украиной. «Насчет диалога мы неоднократно говорили - сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет», - сказал представитель Кремля. Таким образом пресс-секретарь прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, указавшего на необходимость мирных переговоров. Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме, отметил, что Киев, несмотря на то что считает Москву агрессором, «благополучно кассирует деньги за транзит» российского газа в европейские страны. Экспертное мнение и аналитика