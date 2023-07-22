Reuters: Украина получит новый пакет военной помощи на $400 млн от США

В очередную поставку оружия войдут БТР Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК NASAMS и для РСЗО HIMARS, боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

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Американские власти готовятся выделить Украине очередной транш военной помощи. Стоимость пакета составит порядка 400 миллионов долларов. В этот раз Киев получит артиллерию, ЗРК и наземную технику, «поскольку Украина продолжает контрнаступление».

Отмечено, что новый пакет не будет включать кассетные боеприпасы. Информацию приводит агентство Reuters со ссылкой на нескольких неназванных чиновников США.

«По словам официальных лиц, в пакет включены несколько бронетранспортеров Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые средства, включая TOW и Javelin, а также боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger», - сообщило СМИ.

Данный пакет военной помощи США для Украины станет 43-им с февраля 2022 года, итоговая стоимость военного снабжения Киева составляет свыше 41 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что страны НАТО готовы «идти на риски», поставляя Киеву вооружение. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна «готова и будет готова брать на себя риски» в вопросе оказания киевскому режиму военной поддержки.

При этом эксперт Института США и Канады РАН Владимир Батюк усомнился, что американцы будут бесконечно терпеть то, как Киев получает от этих поставок огромные материальные выгоды, не производя учет вооружений и списывая это на военные действия.