Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка

© Видео: Telegram Типичный Донецк © Фото: Типичный Донецк, telegram

Украинские вооруженные формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский снаряд попал в квартиру дома. В многоквартирном доме по улице Розы Люксембург повреждено остекление. Кроме того, под удар попал травматологический центр. Также боевики обстреляли территорию рядом с больницей Вишневского.

Из-за обстрела в Киевском районе временно приостановлено движение ряда троллейбусов и автобусов.

На днях украинские националисты впервые нанесли удар по населенному пункту в ЛНР иностранными кассетными боеприпасами. Под обстрел попала Золотаревка.