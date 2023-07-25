Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка
Зафиксировано попадание снаряда в квартиру жилого дома.
© Видео: Telegram Типичный Донецк © Фото: Типичный Донецк, telegram
Украинские вооруженные формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
По его словам, украинский снаряд попал в квартиру дома. В многоквартирном доме по улице Розы Люксембург повреждено остекление. Кроме того, под удар попал травматологический центр. Также боевики обстреляли территорию рядом с больницей Вишневского.
Из-за обстрела в Киевском районе временно приостановлено движение ряда троллейбусов и автобусов.
На днях украинские националисты впервые нанесли удар по населенному пункту в ЛНР иностранными кассетными боеприпасами. Под обстрел попала Золотаревка.