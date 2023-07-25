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Украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка

Андрей Аркадьев
12:42 25.07.2023
Зафиксировано попадание снаряда в квартиру жилого дома.
© Видео: Telegram Типичный Донецк © Фото: Типичный Донецк, telegram
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Украинские вооруженные формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинский снаряд попал в квартиру дома. В многоквартирном доме по улице Розы Люксембург повреждено остекление. Кроме того, под удар попал травматологический центр. Также боевики обстреляли территорию рядом с больницей Вишневского.

Из-за обстрела в Киевском районе временно приостановлено движение ряда троллейбусов и автобусов.

На днях украинские националисты впервые нанесли удар по населенному пункту в ЛНР иностранными кассетными боеприпасами. Под обстрел попала Золотаревка.

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