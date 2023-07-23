Украинские боевики впервые обстреляли ЛНР иностранными кассетными боеприпасами

О пострадавших и разрушениях на данный момент ничего не известно.

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Украинские националисты впервые нанесли удар по населенному пункту в ЛНР иностранными кассетными боеприпасами сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Под обстрел попал населенный пункт Золотаревка, уточняется в сообщении. О пострадавших и разрушениях на данный момент ничего не известно.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил информацию о том, что кассетные боеприпасы доставлены на Украину и уже применяются в ходе боевых действий.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность использованием Киевом кассетных боеприпасов. Он заявил, что такие боеприпасы должны «уйти в историю» и больше не применяться.