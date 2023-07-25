ГД в третьем чтении увеличила до 400 000 рублей штрафы за непредставление списков на учет в военкомат

«Старый» штраф за это же деяние составлял от 1 до 3 тысяч рублей. В поправке одобрили установление штрафа от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч.

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Госдума России в третьем чтении увеличила штрафы за непредставление списков на учет в военкомат граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

Эта норма содержится в законопроекте, посвященном ужесточению ответственности в случае нарушения требований воинского учета.

«Старый» штраф за это же деяние составлял от 1 до 3 тысяч рублей. В поправке одобрили установление штрафа от 40 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 350 до 400 тысяч.

Также Госдума приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку по повестке в военкомат.