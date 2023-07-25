Путин и Лукашенко в ходе двухдневного общения обсуждали в том числе и тему ЧВК «Вагнер»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что главы государств также обсудили и внешние угрозы.

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Российский президент Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко во время двухдневного общения обсуждали в том числе ЧВК «Вагнер». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Прозвучала и тема группы "Вагнер", прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран обсуждались», - отметил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков уточнил, что конкретных договоренностей по итогам встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко не было. Она, по его словам, проводилась для сверки часов и обмена мнениями.

Напомним, на днях Александр Лукашенко посетил Россию. Переговоры глав государств длились два дня. В ходе них также обсудили вопросы противостояния санкционному давлению.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что в Совет Федерации не разрабатывает законопроект о частных военных компаниях в России. По ее словам, в нем нет необходимости.