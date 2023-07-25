Матвиенко заявила, что Совет Федерации не разрабатывает законопроект о ЧВК

Председатель верхней палаты парламента отметила, что нет необходимости в таком документе.

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Совет Федерации не разрабатывает законопроект о частных военных компаниях в России. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, в данный момент нет необходимости в таком документе. Если он будет разработан в Государственной думе, то сенаторы его рассмотрят.

Валентина Матвиенко напомнила, что существует «много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов, они молодцы, они патриоты».

«Но они все должны воевать по принципу единоначалия. Они должны воевать под руководством Министерства обороны, Генерального штаба. И никакой махновщины не должно быть», - сказала спикер Совета Федерации.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин обсудил проблематику частных военных компаний на полях Форума будущих технологий в Центре международной торговли. Глава государства отметил сложность вопроса и необходимость его рассмотрения на правительственном и парламентском уровне.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о будущем ЧВК «Вагнер», заявил, что вопрос о юридическом статусе частных военных компаний будет рассматриваться властями позже.