Переговоры Путина и Лукашенко будут длиться два дня

Путин и Лукашенко планируют провести вторую встречу в понедельник.

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Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко будут длиться два дня. Главы государств планируют встретиться еще раз в понедельник.

«Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести», - заявил Путин в начале встречи в Константиновском дворце.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию в удобном спортивном костюме цвета хаки. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы противостояния санкционному давлению.