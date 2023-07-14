В стране и мире Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» юридически не существует Ян Брацкий Президент отметил, что вопрос легализации ЧВК непростой и его необходимо обсуждать с кабмином и парламентариями. © Фото: Kremlin Pool, GlobalLookPress Читайте нас на: Частная военная компания «Вагнер» с юридической точки зрения просто не существует. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. «Ну так ЧВК "Вагнер" не существует... У нас же нет закона о частных военных организациях. Просто не существует... Группа есть, но юридически не существует», - заявил президент в интервью газете «Коммерсантъ». По мнению главы государства, вопрос легализации ЧВК непростой и требует обсуждения в правительстве и парламенте. Ранее президент рассказал о финансировании группы «Вагнер» из федерального бюджета. По словам Путина, с мая 2022 года по май текущего года на денежное содержание ЧВК государство потратило 86 млрд рублей. Экспертное мнение и аналитика