В Кремле пообещали рассмотреть вопрос о статусе ЧВК в будущем

Ранее Владимир Путин заявил, что вопрос о правовом статусе ЧВК требует рассмотрения на правительственном и парламентском уровне.

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Вопрос о юридическом статусе частных военных компаний будет рассматриваться властями позже. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о будущем ЧВК «Вагнер».

«Вчера президент, отвечая на вопрос корреспондента "Коммерсанта", сказал, что де-юре такого юрлица, как ЧВК "Вагнер", не существует и не существовало и что это вопрос для дополнительного изучения, рассмотрения», - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства констатировал сложность данного вопроса, который, несомненно, «будет на рассмотрении». Накануне Владимир Путин обсудил проблематику частных военных компаний на полях Форума будущих технологий в Центре международной торговли. Президент отметил сложность вопроса и необходимость его рассмотрения на правительственном и парламентском уровне.

Ранее Песков подтвердил встречу Путина с руководством и бойцами ЧВК «Вагнер» в Кремле. Встреча длилась три часа. В ходе беседы президент дал свою оценку событиям 24 июля и предложил сотрудникам ЧВК варианты трудоустройства.