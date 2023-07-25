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Швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентам из России

Сергей Лебедев
12:47 25.07.2023
Также будут аннулированы все карточки и кредитные договоры.
Швейцарский банк Julius Baer закроет счета клиентам из России
© Фото: imago stock&people, Global Look Press
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Швейцарский банк Julius Baer перестанет обслуживать россиян. Их счета планируется закрыть до 31 декабря этого года. Об этом сообщает консалтинговая компания Main Partner Trust.

По ее данным, соответствующие письма от банка клиенты, проживающие в России, получили сегодня. Отмечается, что будут аннулированы все карточки и кредитные договоры.

Напомним, недавно представители крупных банков Швейцарии заявили, что богатые китайские клиенты опасаются хранить у них свои сбережения. Это связано с санкциями против России, к которым присоединилась страна.

По словам руководителей финансовых организаций, сотни потенциальных клиентов из Китая передумали открывать счета. Банкиры считают, что власти страны очень быстро ополчились против клиентов из России.

Ранее бюджетный комитет Сената США опубликовал расследование, в котором говорилось, что швейцарский Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистов, в том числе осужденных в Нюрнберге.

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