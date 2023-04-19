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Швейцарский Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистов, включая осужденных в Нюрнберге

Анна Касаткина
00:05 19.04.2023
Расследование сената США выявило в банке по меньшей мере 99 открытых после 1945 года счетов нацистов.
Швейцарский Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистов, включая осужденных в Нюрнберге
© Фото: Lian Yi, XinHua, GloballookPress
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Бюджетный комитет сената США обнародовал расследование, согласно которому швейцарский банк Credit Suisse вплоть до 2020 года обслуживал счета высокопоставленных нацистов. Данные появились на сайте комитета во вторник.

Расследование было начато после заявления Центра Симона Визенталя в 2020 году. В нем утверждалось, что на счетах в Credit Suisse хранились средства, изъятые у евреев.

«Credit Suisse, по всей видимости, обслуживал счета... по крайней мере 99 лиц, которые были либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине», - говорится в расследовании комитета.

Отмечается, что 70 счетов, связанных с жившими в Аргентине нацистами, были открыты после 1945 года. При этом по крайней мере 14 из них оставались открытыми в 21 веке и некоторые даже на момент 2020 года. Один из счетов, остававшийся открытым вплоть до 2002 года, принадлежал нацистскому командиру, осужденному во время Нюрнбергского процесса, еще один - осужденному офицеру CC.

В комитете подчеркнули, что Credit Suisse Group не провела надлежащим образом собственное расследование. В частности, внешний юрист, которому она поручила контролировать процесс, в последствии был отстранен. Публичный отчет о выводах расследования комитету удалось получить только после обращения в суд, при этом Credit Suisse по-прежнему выступает против огласки этой информации. Банк также исключил из проверки счета, открытые лицами из некоторых географических регионов, например, Боливии, и отказался выяснять, пытались ли получить доступ к счетам наследники нацистов.

По выявленным фактам решено провести дополнительную проверку. Специалисты определят стоимость активов на счетах и изучат предполагаемую поддержку Credit Suisse нацистов, скрывавшихся от правосудия после окончания Второй мировой войны, уточняется в данных комитета сената.

В марте 166-летний банк Credit Suisse обанкротился, его поглотил крупнейший швейцарский банк UBS при поддержке правительства страны.

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