FT: банки Швейцарии пожаловались на уход клиентов из Китая из-за санкций против РФ

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Представители крупнейших банков Швейцарии заявили, что состоятельные китайские клиенты опасаются хранить у них свои сбережения. Это связано с санкциями против России, к которым присоединилась страна, пишет газета Financial Times.

По словам руководителей шести финансовых организаций, открывать счета передумали сотни потенциальных клиентов из КНР. Банкиры считают, что власти страны слишком быстро ополчились против своих клиентов из России.

Напомним, в конце прошлого года Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, связанным с потолком цен на сырую нефть и нефтепродукты из РФ. Ограничительные меры одобрил Федеральный совет страны.

При этом еще в августе крупнейшая партия швейцарского парламента выступила против присоединения к санкциям. Они, по ее мнению, нарушают принцип нейтралитета страны.