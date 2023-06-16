Путин: Зеленский своими действиями прикрывает этих уродов - неонацистов

Российский лидер сказал, что никто не хочет слышать беспокойства России по поводу распространения нацистских идей на Украине.

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Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на свои еврейские корни, прикрывает неонацистов в своей стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе пленарной сессии ПМЭФ.

«Мы все время говорим и говорим одно и то же: вот Бандера антисемит, неонацист, но как-то никто не хочет слышать. В силу того, что Зеленский - человек с еврейской кровью. Но он своими действиями прикрывает этих уродов - неонацистов. Хорошо, Ленина скинули - ну ладно, это ваше дело, хотя он основатель современной Украины. Ну бог с ним. Но зачем же вы на этот пьедестал нацистов возводите?» - сказал президент.

Глава государства также назвал Зеленского позором еврейского народа. На пьедестал почета на Украине возведены неонацисты, «последыши» Адольфа Гитлера, подчеркнул президент.

Владимир Путин выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. XXVI Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. Участие в ПМЭФ в этом году подтвердили 17 тысяч человек из 130 стран мира.