Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Глава государства отметил высокие профессиональные и личные качества российских следователей, которые позволяют им вносить вклад в верховенство права и закона, в укрепление стабильности и безопасности страны.

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Президент России Владимир Путин обратился к правоохранителям по случаю Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.

«Поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России. Работать следователем - значит быть на стороне закона и справедливости, вести жесткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц, защищать права тех, кто пострадал от преступных посягательств», - сказал Путин.

Особое внимание президент уделил профессиональным и личным качествам сотрудников, избравших для себя профессию следователя делом жизни.

«Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие и разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», - добавил президент.

Именно так работают сотрудники органов предварительного следствия в новых регионах нашей страны, отметил Путин. Они способствуют их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность.

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов. Уверен, мы понимаете всю важность этой задачи, ровно как и других, ключевых для вас направлений деятельности, связанных с расследованием преступлений против жизни, здоровья граждан, собственности, государственных и общественных интересов», - заявил глава государства.

Путин отметил вклад сотрудников органов следствия в верховенство права и закона, а значит в устойчивое и стабильное развитие всей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета.

«Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе», - сказал Владимир Путин.

Президент пожелал сотрудникам органов следствия здоровья и успехов, счастья их родным и близким.