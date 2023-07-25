В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поздравил следователей с профессиональным праздником

Ян Брацкий
00:00 25.07.2023
Глава государства отметил высокие профессиональные и личные качества российских следователей, которые позволяют им вносить вклад в верховенство права и закона, в укрепление стабильности и безопасности страны.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин обратился к правоохранителям по случаю Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации.

«Поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов. Прежде всего, хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России. Работать следователем - значит быть на стороне закона и справедливости, вести жесткую борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом, изобличать преступников, не допускать произвола, преследования невинных лиц, защищать права тех, кто пострадал от преступных посягательств», - сказал Путин.

Особое внимание президент уделил профессиональным и личным качествам сотрудников, избравших для себя профессию следователя делом жизни.

«Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие и разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», - добавил президент.

Именно так работают сотрудники органов предварительного следствия в новых регионах нашей страны, отметил Путин. Они способствуют их интеграции в единое правовое пространство России, защищают конституционный порядок и законность.

«Необходимо продолжать системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов, террористических актов против гражданского населения, представителей органов власти, общественных деятелей и журналистов. Уверен, мы понимаете всю важность этой задачи, ровно как и других, ключевых для вас направлений деятельности, связанных с расследованием преступлений против жизни, здоровья граждан, собственности, государственных и общественных интересов», - заявил глава государства.

Путин отметил вклад сотрудников органов следствия в верховенство права и закона, а значит в устойчивое и стабильное развитие всей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета.

«Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность благодаря именно вашей работе», - сказал Владимир Путин.

Президент пожелал сотрудникам органов следствия здоровья и успехов, счастья их родным и близким.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:28 Армия
Видео
Артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Донецком и Краснолиманском направлениях
20:33 В стране и мире
Видео
Новый ДФУ, развитие малых городов и строительство «Суходола»: как прошел первый день дальневосточной поездки Мишустина
20:15 В стране и мире
Эрдоган: Турция рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО в октябре
18:29 В стране и мире
Путин подписал закон о запрете смены пола
18:13 В стране и мире
Испания направила Украине танки Leopard 2A4 и бронетранспортеры
Популярное
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин
Видео
В Кисловодске 4 авто оказались под завалами из-за обрушения стены
Видео
Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.