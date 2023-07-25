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В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами

Максим Крюков
01:03 25.07.2023
В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что все люди извлечены из воды, один человек погиб.
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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Возле Кронштадта перевернулась лодка с шестью людьми на борту, криминалисты и следователи выехали на место происшествия. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

«Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле г. Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось 6 человек», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, все люди извлечены из воды, один человек погиб. Следственный комитет организовал проверку.

Накануне стало известно, что семейная пара утонула в Богородском районе Нижегородской области, после того как на озере их лодка перевернулась. В Следственном управлении СК России по региону сообщили, что в небольшом судне также был ребенок, его спасли очевидцы.

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