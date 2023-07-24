Семейная пара утонула в Нижегородской области из-за перевернувшейся лодки

Погибли 33-летняя женщина и ее 36-летний супруг. Их 6-летнего сына спасли очевидцы.

© Фото: sledcom_nn Telegram

Семейная пара утонула в Богородском районе Нижегородской области, после того как на озере их лодка перевернулась, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. В лодке был также ребенок, его спасли очевидцы.

Трагедия произошла 23 июля днем на озере Ефимьевское Богородского муниципального округа. Погибли 33-летняя женщина и ее 36-летний супруг.

Муж с женой и 6 летним сыном плавали на надувной лодке, и в какой-то момент она перевернулась. Женщину и мальчика достали из воды и передали медикам очевидцы. Ребенка отвезли в больницу, там ему оказали необходимую медпомощь. Однако женщину врачи спасти не смогли. Тело мужчины из водоема доставали водолазы МЧС.

Следователи не нашли на телах погибших повреждений криминального характера. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что прокурор Чувашии утонул во время заплыва через Волгу. Предположительно в 150 метрах от берега у 57-летнего Андрея Фомина остановилось сердце.