Кравцов заявил, что родители и учителя поддержали закон о трудовом воспитании в школах

Цель законопроекта о трудовом воспитании школьников - привить детям любовь к деятельности и ее результатам.

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Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что закон о трудовом воспитании школьников вызвал положительные отклики у многих родителей и учителей.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в окончательном третьем чтении. Его цель - обучить школьников трудолюбию, привить им ответственное отношение к деятельности и ее результатам.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон о поднятии на пять лет максимального возраста пребывания военнообязанных в запасе. Теперь граждане первого разряда будут числиться в запасе до 40 лет, второго - до 50, а третьего - до 55.