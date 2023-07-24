Возобновлено ли движение по железной дороге, Аксенов не уточнил.

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Ранее перекрытое движение по автотрассе Джанкой - Симферополь возобновили. Об этом сообщил Сергей Аксенов.

Он уточнил, что трассу обследовали специалисты МЧС и дорожных служб. Возобновлено ли движение по железной дороге, Аксенов не уточнил.

О приостановке движения по авто- и ж/д дорогам Джанкой - Симферополь глава республики сообщил в 08:08 мск. Он заявил, что это сделано в целях безопасности.

Позднее в Минобороны сообщили, что этой ночью пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку при помощи 17 беспилотников по объектам в Крыму.