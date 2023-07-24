В Крыму приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе

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В Крыму в Джанкойском районе приостановили движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь. Об этом в понедельник утром заявил республиканский глава Сергей Аксенов. По его словам, данные меры приняты в целях безопасности.

«Схемы объезда будут опубликованы на официальных информационных ресурсах Министерства транспорта Республики Крым», - добавил руководитель региона.

Напомним, ранее утром Сергей Аксенов сообщил об атаке беспилотников на Крым. В небе над полуостровом сбили и подавили 11 украинских БПЛА.

В результате был поврежден частный дом в Кировском районе. Сейчас на местах работают профильные службы.