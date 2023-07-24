ФСБ проверяет суда, идущие через Керченский пролив, в целях предотвращения терактов

С 20 июля Минобороны России рассматривает все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, как потенциальные перевозчики военных грузов.

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Федеральная служба безопасности России заявила, что проверяет все суда, идущие через Керченский пролив. Как отметили в ФСБ, это делается для того, чтобы предотвратить возможные теракты и диверсии.

Отмечается, что в прошлую субботу, 22 июля, в трюме иностранного сухогруза, который шел из Турции в Ростов-на-Дону, чтобы загрузить зерно, были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Напомним, что 17 июля Дмитрий Песков сообщил, что действие соглашений, которые касаются зерновой сделки, прекращается. По словам пресс-секретаря президента РФ, как только российская часть договоренностей будет выполнена, Москва вернется к реализации сделки.

Девятнадцатого июля Минобороны России заявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.