Песков заявил, что у зерновой сделки нет шансов

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва многократно проявляла добрую волю и шла на уступки, но эти жесты не привели к выполнению обязательств сторон по отношению к РФ.

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У зерновой сделки нет шансов на продление. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям». Представитель Кремля добавил, что обязательства по отношению к России не были выполнены.

Песков сказал, что сделка «подразумевает дело со стороны договаривающихся государств или объединений». По его словам, часть этого дела была сделана, а другая, которая касалась России, не сделана.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва многократно проявляла добрую волю и шла на уступки, но эти жесты не привели к выполнению обязательств сторон по отношению к РФ. Поэтому перспектив у сделки и оснований для ее продления нет, резюмировал Песков.

Странам Африки поставили только 3,1% вывезенного с Украины зерна, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с лидерами африканских стран 17 июня. По его словам, в рамках сделки из украинских портов было вывезено 31,7 млн тонн сельхозпродукции. При этом в страны Европы было поставлено 38,9%, в Турцию 11% сельхозпродукции.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее также заявил, что украинская часть зерновой сделки «давно превратилась в коммерческий проект». По его словам, Россия не продлит эту инициативу, если она не заработает полностью до 17 июля.