Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

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Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву — это акт международного терроризма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в беседе с RTVI.

Напомним, сегодня утром в Москве средствами РЭБ были подавлены и потерпели крушение два беспилотника. В Минобороны России отметили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА ударили по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений нет. На время было приостановлено движение в сторону центра Москвы, сейчас, по данным Дептранса, машины могут проезжать по дорогам в нормальном режиме.