В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма

Сергей Лебедев
08:49 24.07.2023
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала атаку украинских боевиков.
Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Атака беспилотных летательных аппаратов на Москву — это акт международного терроризма. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в беседе с RTVI.

Напомним, сегодня утром в Москве средствами РЭБ были подавлены и потерпели крушение два беспилотника. В Минобороны России отметили, что в результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что БПЛА ударили по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений нет. На время было приостановлено движение в сторону центра Москвы, сейчас, по данным Дептранса, машины могут проезжать по дорогам в нормальном режиме.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:51 В стране и мире
В Москве задержали главного инженера по делу о прорыве трубы в ТЦ «Времена года»
09:31 В стране и мире
Движение по автотрассе Джанкой - Симферополь возобновили
09:12 В стране и мире
ФСБ нашла следы взрывчатки в иностранном сухогрузе, следовавшем в Ростов-на-Дону
08:25 В стране и мире
Аксенов: жителей населенных пунктов близ места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют
08:12 В стране и мире
В Дептрансе заявили, что движение в сторону центра Москвы полностью восстановлено
Популярное
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.