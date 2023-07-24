Аксенов: жителей населенных пунктов близ места ЧП в Джанкойском районе эвакуируют
В ПВР доставят тех, кто живет в радиусе 5 километров от места падения беспилотников.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Жителей населенных пунктов близ места ЧП в Джанкойском районе Крыма эвакуируют. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, в пункты временного размещения доставят тех, кто живет в радиусе 5 километров от места падения беспилотников.
«По предварительной информации, пострадавших нет», - добавил он в своем Telegram-канале.
Сегодня утром Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбили и подавили 11 украинских БПЛА. Позднее в Джанкойском районе приостановили движение по железной дороге и автомобильной трассе Джанкой–Симферополь.