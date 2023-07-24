Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбили и подавили 11 украинских БПЛА

Обломками беспилотника был поврежден частный дом в Кировском районе.

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В небе над Крымом сбили силами противовоздушной обороны и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 11 украинских беспилотников. Об этом в понедельник утром заявил республиканский глава Сергей Аксенов.

Руководитель региона отметил, что обломками БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе. Он призывал сохранять спокойствие.

«Все профильные службы работают на местах», - добавил Сергей Аксенов.

Напомним, сегодня утром киевский режим попытался осуществить в Москве террористический акт при помощи беспилотников. В Минобороны России заявили, что средствами РЭБ были подавлены и потерпели крушение два БПЛА.