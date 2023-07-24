В Дептрансе заявили, что движение в сторону центра Москвы полностью восстановлено

Также отмечается, что движение в направлении области восстановлено по 3 и 4 полосам.

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Движение в сторону центра Москвы полностью восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса. Также говорится, что в сторону области движение восстановлено по 3 и 4 полосам.

Напомним, что в 4:27 мск Дептранс сообщил, что движение по Комсомольскому проспекту от дома 18 в сторону области перекрыто.

В 4:51 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по двум нежилым домам в Москве ударили беспилотники. В 5:15 мск стало известо, что перекрыто движение по проспекту Лихачева.

Позднее Минобороны России раскрыло детали атаки беспилотников. По данным ведомства, 2 БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение. Пострадавших нет.



