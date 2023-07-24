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Опубликованы кадры последствий прилета украинского БПЛА в одно из высотных зданий в Москве

Максим Крюков
05:32 24.07.2023
Ранее в МО РФ сообщили, что утром 24 июля была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотниками в Москве.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Опубликовано видео последствий прилета украинского беспилотного летательного аппарата в одно из высотных зданий на юге Москвы. На кадрах видно, что на верхних этажах сооружения выбиты стекла.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб. В результате атаки никто не пострадал.

Напомним, сегодня утром киевский режим попытался осуществить в Москве террористический акт, используя беспилотники. В Минобороны России сообщили, что средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате удара по нежилым зданиям, который произошел около 4 часов утра, серьезных разрушений и пострадавших нет.

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