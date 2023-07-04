В МИД РФ заявили, что атака дронов на Москву была бы невозможна без помощи США и НАТО

В ведомстве отметили, что эти действия делают Вашингтон и его сателлитов соучастниками терактов.

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что атака беспилотных летательных аппаратов на Москву была бы невозможна без помощи киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов и НАТО.

«Все это делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов», - говорится на официальном сайте МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что благодаря четкой работе средств противовоздушной обороны России и РЭБ планы совершить теракт украинскими неонацистами были сорваны.

МИД РФ подчеркнул, что США и их натовские союзники продолжают оказывать помощь Киеву оружием, включая беспилотники, а также обучая операторов дронов и предоставляя разведывательную информацию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников в Московской области актом терроризма. Она заявила, что эти действия совершает украинский президент Владимир Зеленский на средства Запада.