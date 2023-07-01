Прокурор Чувашии Фомин утонул во время заплыва через Волгу
Во время заплыва через реку Волга погиб прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин.
«Факт подтверждаю, но подробностей пока нет. По гибели каждого человека проводится проверка», - передает РБК заявление пресс-службы прокуратуры региона.
По данным Telegram-канала Mash, в 150 метрах от берега у 57-летнего мужчины остановилось сердце. Специалисты спасательной службы достали Фомина на берег без сознания, в его легких уже была вода. Врачам не удалось откачать прокурора. Сообщается, что в момент заплыва он был одет в гидрокостюм, на нем был спасательный буй.
«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.
В период с 2014 по 2020 годы Андрей Фомин занимал должность первого заместителя прокурора республики Крым.
Ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ярославской области заявили, что 17 июня в деревне Новые Ченцы Некрасовского района было найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова. До этого мужчина числился пропавшим без вести в акватории реки Волги в селе Диево-Городище. В Следственном комитете России уточнили, что тело Свиргунова находилось на мелководье, на расстоянии одного километра от места, где 20 марта основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его младший брат Роман и их друзья провалились под лед.