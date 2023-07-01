Прокурор Чувашии Фомин утонул во время заплыва через Волгу

Telegram-канал Mash сообщил, что в 150 метрах от берега у 57-летнего прокурора Республики Чувашия Андрея Фомина остановилось сердце.

© Фото: Прокуратура Чувашской Республики

Во время заплыва через реку Волга погиб прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин.

«Факт подтверждаю, но подробностей пока нет. По гибели каждого человека проводится проверка», - передает РБК заявление пресс-службы прокуратуры региона.

По данным Telegram-канала Mash, в 150 метрах от берега у 57-летнего мужчины остановилось сердце. Специалисты спасательной службы достали Фомина на берег без сознания, в его легких уже была вода. Врачам не удалось откачать прокурора. Сообщается, что в момент заплыва он был одет в гидрокостюм, на нем был спасательный буй.

«Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов и коллектив органов прокуратуры России выразили глубокие соболезнования родным и близким Андрея Фомина», - говорится в сообщении, которое было опубликовано на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

В период с 2014 по 2020 годы Андрей Фомин занимал должность первого заместителя прокурора республики Крым.

Ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ярославской области заявили, что 17 июня в деревне Новые Ченцы Некрасовского района было найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова. До этого мужчина числился пропавшим без вести в акватории реки Волги в селе Диево-Городище. В Следственном комитете России уточнили, что тело Свиргунова находилось на мелководье, на расстоянии одного километра от места, где 20 марта основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов, его младший брат Роман и их друзья провалились под лед.