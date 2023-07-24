Путин назвал основные черты нового миропорядка

По словам президента России Владимира Путина, новый многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным.

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Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире происходит процесс формирования мощных экономических и политических центров силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе, а также требуют, чтобы с ними считались.

«Уверены, что новый, многополярный миропорядок, контуры которого уже обозначились, будет более справедливым и демократичным», - говорится в статье главы государства «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которая была опубликована на сайте Кремля.

Помимо этого, российский лидер отметил, что Африка вместе с Азией, Ближним Востоком и Латинской Америкой займет достойное место в новом мироустройстве, а также сможет освободиться от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики.

Ранее Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. По его словам, это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование. Он также подчеркнул, что укрепление многополярного международного порядка является неизбежным процессом.