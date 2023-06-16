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Путин заявил, что неоколониальной международной системы больше не существует

Тимур Шерзад
16:00 16.06.2023
При этом, как подчеркнул Владимир Путин, укрепляется многополярный международный порядок.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин заявил, что неоколониальной международной системы больше не существует

«Объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. Это говорит о том, что уродливая, по своей сути, неоколониальная международная система прекратила свое существование», - сказал Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме. 

При этом, подчеркнул российский президент, укрепляется многополярный международный порядок. Это, как отметил Владимир Путин, неизбежный процесс. 

Кроме этого, президент России констатировал, что страна должна увеличивать расходы на оборону.

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